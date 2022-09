Soledad Pastorutti les responde a los que la tratan de MILF

Si hay algo que nos trajo la nueva temporada de La Voz Argentina fue la maravillosa posibilidad de conocer a Soledad Pastorutti en un perfil mucho más sensual. La jurado dejó de lado el poncho y las bombachas de gaucho para jugar con los looks más reveladores que no pasaron desapercibidos en las redes sociales.

En redes sociales, sobre todo en Twitch, comenzaron a tratar a Soledad Pastorutti de MILF. Un término cuyas siglas en inglés aluden a una madre muy sensual.

Ella, por supuesto, no tenía idea de que así se referían a su persona hasta que fue consultada por Diego Poggi y Rochi Igarzábal en una de las emisiones que La Voz Argentina hace especialmente para redes sociales.

Ambos estaban entrevistando a la Sole cuando surgió el apodo de MILF en plena transmisión. “¿Puedo decir algo polémico, pero que es con todo el respeto del planeta? Todos en el chat de Twitch dicen que sos la mujer más linda de la Argentina y que sos alta MILF, ese es el término que están utilizando”, le dijo el periodista.

la sole.jpg

Ella, muy lejos de ofenderse por el piropo subido de tono, recogió el güante y se hizo cargo del apodo con el mejor humor. “Me gusta eso. Me encanta”, dijo Soledad Pastorutti y dejó a todos en shock.

Para graficar lo que le generaba saber que la trataban de MILF, la Sole contó una anécdota de su adolescencia que nunca había mencionado en ninguna entrevista. “Teníamos 15 años, salíamos del cumpleaños de una amiga y todos se habían ido con alguien. Nosotros dos no, éramos medio los más feos del grupo. Y este guacho me mira y me dice ‘encima lo fea que estás vestida’ como diciendo ‘no te agarro ni siquiera por como estás vestida’”, relató la cantante sobre lo que le dijo un amigo. Hoy, ese amigo tan sincero es su vestuarista. Final feliz.