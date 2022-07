Sol Pérez y una propuesta de casamiento en medio del Mediterráneo: el video

sol pérez.jpg

El empresario puso el celular en el borde de la embarcación en la que navegaban por el Mediterráneo, ella creyó que iban a sacarse una foto pero no. Él se arrodilló y le dijo: “Vuoi passare il resto della tua vita con me? (¿Querés pasar el resto de tu vida conmigo?)”. La propuesta fue en italiano.

En las imágenes se puede ver a una Sol Pérez muy emocionada que dice que sí de inmediato.

Sol Pérez y la propuesta más romántica: anunció su casamiento desde Capri

Cómo se conocieron Sol Pérez y Guido Mazzoni

Guido Mazzoni es abogado y dueño de la cadena de gimnasios Bigg Fit. El romance con Sol Pérez comenzó en octubre de 2019 cuando él comenzó a escribirle por Instagram para que fuera a entrenar a su gimnasio.

La chica del clima accedió y el flechazo entre ambos fue inmediato, blanquearon la relación muy rápido y ella dejó de ser una de las solteras más codiciadas del ambiente. En el medio hubo una crisis pero ya llevan tres años juntos y siguen contando.

“Yo no creía que íbamos a durar tanto con Guido como pareja, no tengan miedo de decirlo, jajaja. Nos conocimos y nos peleamos en la primera temporada, que fue muy fuerte para él, pero al volver no nos separamos más. Nos llevamos bien y tenemos una relación recontra saludable”, había contado Sol.

Sobre fecha para la boda no hay muchas precisiones pero podría ser en febrero de 2023. Por ahora, la pareja continúa de vacaciones en Europa y seguirán allí por un tiempo más ya que Guido Mazzoni abrirá un gimnasio de Bigg Fit en España.