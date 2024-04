Sofía Jujuy Jiménez vivió un confuso momento que se volvió viral

Jujuy Jiménez compartió un video en TikTok, que después fue republicado en Instagram, que la mostraba nerviosa mientras intentaba trasladarse de México a Estados Unidos. Sin embargo, los usuarios la criticaron y se preguntaron por qué se grabó en ese momento.

“No, no, no. No entienden. Casi me da algo. Ay, no puedo más. Pensé que no iba a poder volar. Me puse muy nerviosa. Por eso, odio los momentos en los que tengo que viajar, y vengo con tiempo y tal”, explicó visiblemente colapsada.

“Me puse muy nerviosa por eso odio los momentos en que tengo que viajar y vengo con tiempo, porque soy muy colgada. No les puedo explicar lo que está mi corazón en este momento. Estuve como una bolu** tomando café dos horas, comiendo un sándwich. Me puse una alarma para que suene, para ir con tiempo a hacer el boarding. Freno porque me quería comprar algo en Victoria’s Secret, y cuando voy a pagar, me piden el boarding pass y no lo veo”, explicó Sofía.

Para intentar calmarse, Sofía empezó a decirse: “Vamos Sofía, atenta a tu cuelgue de acuario, por favor. Los días que volás. No. Entienden que llegué a pensar ‘bueno, listo, me quedo en México, por algo será'. Pero ya está, respiramos y ahí vamos”, agregó.

Finalmente, la modelo encontró el ticket en su riñonera, regresó al local donde estaba comprando y luego se dirigió hacia su puerta de embarque. Horas después comaprtió con sus seguidores que ya se encontraba en Nueva York. “Me emociona mucho volver a esta ciudad donde fui muy feliz, les voy a estar compartiendo todo”, cerró.