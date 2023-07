Sofía Jujuy Jiménez atónica ante la declaración de su hermana por su ex pareja

“Una seguidora de Sofi me mandó un video que no le di bola. Cuando pasa todo esto, 10 días después, me pongo a hablar con esta chica y le pregunto si el hombre que se ve es Bautista. Ella me responde que sí, que es él en un boliche de Pilar y me dice que estaba como si nada con 5 minas”.

“¿Con 5? No sabía que eran 5”, atinó a decir Jujuy, descomprimiendo la noticia con una risa nerviosa, mientras intenta dejar atrás esa etapa de su vida para seguir cumpliendo sus sueños laborales hasta lograr superar completamente su tristeza.

JUJUY JIMÉNEZ LE PUSO HUMOR AL DOLOROSO MOMENTO QUE ATRAVIESA TRAS INFIDELIDAD DE BAUTISTA BELLO

Después del descargo a corazón abierto que hizo Sofía “Jujuy” Jiménez tras las imágenes que se viralizaron de Bautista Bello besando a otra mujer en un boliche, la modelo intentó ponerle un poco de humor al doloroso momento que atraviesa tras la infidelidad de su pareja.

De viaje por Europa, Jujuy subió a Instagram Stories algunas postales de la paradisíaca isla que visitó y las acompañó con la famosa canción de María Becerra llamada Adiós que dice “a tus engaños y a tus mentiras les digo adiós. Ya no hay más daño, no más heridas; conmigo, no. De tu falsedad y tu hipocresía ya me cansé”.

“Y yo que por ti andaba loquita, pero ya se acabó. Y se terminó. No quiero tus besitos, ni tu falso amor. No mandes regalitos, no pidas perdón, que mi corazoncito hoy ye dice no”, se escuchó decir en otras fotografías en las que posó sonriendo.

Por último, Sofía dio que hablar al compartir con sus seguidores la imagen de un animal con dos cuernos grandes, en alusión a la infidelidad que sufrió por parte de Bautista: “Aquí, posando muy deseosas con mi amiga que vine a visitar en Menorca”, escribió, pícara.