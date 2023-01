Shakira celebró el éxito de su canción y mandó un mensaje a las mujeres

Shakira ha hecho historia con su nueva canción. La cantante colombiana mandó un mensaje a las mujeres tras el éxito mundial de "BZRP Music Session #53" , tema donde hace referencia a su ex Gerard Piqué y al nuevo amor del exfutbolista, Clara Chía.

"Esto va para todas las mujeres que me enseñaron que cuando la vida te tira limones amargos no queda otra que hacer limonada", añadió sobre su nuevo himno de empoderamiento, donde dice que "las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCnXSvZIOuN-%2F%3Futm_source%3Dig_web_copy_link&access_token=EAAGZAH4sEtVABAADmZBU2CgoWWLVCltt8jOIy9puaOv1bSfKb9WWMCAXtUjZBpr0UJyr0rFIQpeXTE280xApmVB4VAoRTNkqeHqYPW2J4KZBon04s9vrxjMFBwkeUk6QMIGgacd4xXI3WZAH6XuGCiB9as7k9cWXYqy5iZAsMeiAZDZD View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

Muchos seguidores de Shakira aplaudieron su triunfo. "BRAVA BRAVO", escribió la cantante Patricia Manterola. "Así es, hagamos limonada y al que no le guste que se pique", comentó la modelo venezolana Aleska Genesis.

En sus Instagram Stories, Shakira también celebró que la canción llegó al número uno global en YouTube, con más de 52 millones de reproducciones en 24 horas.

FUENTE: Peopleenespanol.com