Se retiró un histórico periodista de TN: "Se fue sin decir nada"

pepe gil vidal.webp Pepe Gil Vidal fue un histórico de TN.

Mucho se especuló sobre su retiro, luego de tres décadas al aire pero lo cierto es que su salida fue muy bajo perfil.

Desde TN quisieron agasajarlo, darle regalos y despedirlo en cámara pero al aire no quiso decir nada. “Ya no viene más, lo queríamos despedir y darle regalos. No hubo caso, y no quiso decir nada al aire”, dijeron desde su entorno a Diario La Nación. “Cero mediático, ciento por ciento profesional, se retiró ‘una institución’”.

Los inicios de Pepe Gil Vidal se remontan al 1 de junio de 1993 cuando empezó a trabajar para la señal de noticias de Artear. El sus últimos años estuvo en Está pasando junto a Sandra Borghi y además formó parte del noticiero de Telenoche con María Laura Santillán y Santo Biasatti. Gil Vidal condujo TN Internacional y Síntesis desde 2007 a 2011.