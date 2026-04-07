Furor por Airbag en San Juan: fans de todo el país organizan viajes y se esperan colectivos repletos

La cuenta regresiva para el regreso de Airbag a San Juan ya se vive con intensidad, pero el dato que marca el termómetro del fenómeno va más allá del show en sí: fanáticos de distintos puntos del país comenzaron a organizarse para viajar en masa y acompañar a la banda en su presentación del próximo 18 de abril.

Confirmado Bandana dará un show en Mendoza y será el primero de la gira en el interior del país

A través de grupos de Facebook e Instagram, clubes de fans de provincias como Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, La Rioja y San Luis se están coordinando para no perderse el recital. La movida incluye desde la compra anticipada de entradas hasta la logística de traslado, con la confirmación de colectivos completos que llegarán especialmente a la provincia para el evento.

El recital tendrá lugar en el playón del Estadio del Bicentenario, un escenario que promete quedar colmado ante la alta demanda. En ese contexto, la llegada de público de otras provincias no solo potencia la convocatoria, sino que también transforma el show en uno de los eventos musicales más convocantes del año en San Juan.

En paralelo, desde la organización confirmaron que ya se transita la etapa de últimas entradas anticipadas, disponibles en puntos físicos como Ritual del Vino, Cultura Under y Farmacias Echegaray, además de la venta online a través de TuEntrada, único canal oficial habilitado.

En cuanto a los valores, la entrada general tiene un costo de $57.500 ($50.000 más $7.500 de cargos por servicio) y cuenta con la posibilidad de financiación en hasta seis cuotas sin interés para clientes del Banco San Juan con tarjeta Visa, una opción que también impulsó la alta demanda en los últimos días.

Días atrás, Guido Sardelli había adelantado en una entrevista que el grupo tenía intenciones de “activar” y retomar el contacto con el público del interior, una promesa que ahora empieza a materializarse con este tour.

Con miles de fanáticos en camino, colectivos ya confirmados desde distintos puntos del país y entradas en su tramo final de venta, San Juan se prepara para recibir a Airbag en una noche que promete ser histórica, con un marco que trascenderá lo local para convertirse en un verdadero encuentro federal del rock nacional.