Tras la caída, Andrea del Boca abandona la Casa de Gran Hermano

Luego de grandes especulaciones debido a su caída, se oficializado la salida Andrea del Boca de Gran Hermano Generación Dorada.

Luego de grandes especulaciones sobre la decisión que habría tomado Andrea del Boca sobre su continuación o no en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tras sufrir una caída dentro de la casa por la que debió ser hospitalizada, desde la producción del reality lanzaron un comunicado oficial en el que anunciaron la determinación médica que se tomó al respecto.

Todo comenzó el lunes 6 de abril por la noche cuando, en la previa a la Gala de Eliminación, Andrea del Boca sufrió un accidente en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, al momento que caminaba desde la habitación hacia la cocina. Al momento que llegó a destino, la actriz tuvo un presunto traspié con la ojota que llevaba puesta y cayó hacia el suelo, sufriendo un fuerte impacto en su rostro.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "La reconocida actriz y participante de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca, sufrió un duro accidente este lunes y debió recibir atención médica. El video de la caída se viralizó rápidamente y generó varias interacciones entre los usuarios de las diversas plataformas. En el mismo se puede observar como trastabilla y se golpea violentamente contra el piso. Más info en @tiempodesanjuan #andreadelboca #granhermano #caida #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Tras la primera asistencia por parte de sus compañeros, la actriz debió ser trasladada a una institución médica donde se le realizaron diversos estudios médicos, según informó Santiago del Moro en vivo.

Luego, este martes en "A la Barbarossa" (Telefe) informaron que Andrea recibió la sutura de dos puntos en su labio y sufrió el desplazamiento de un diente.

Finalmente, desde la producción de Gran Hermano Generación Dorada se informó la salida definitiva de la actriz: "Ante tantas consultas quería confirmarles que Andrea no podrá regresar a la casa. Debido a la caída y al fuerte golpe recibido, se le realizaron los estudios correspondientes y, por indicación médica, no continuará en la competencia", indicaron.

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