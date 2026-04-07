La tremenda caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: debió ser socorrida por médicos

La reconocida actriz y participante de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca, sufrió un duro accidente este lunes y debió recibir atención médica.

Grave Gran Hermano: se accidentó Andrea del Boca a días de su reingreso a la casa más famosa

Televisión Susto en plena prueba de Gran Hermano: Andrea del Boca sufrió un accidente en vivo

El conductor Santiago del Moro compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en negro con el texto: “Hace instantes se cayó Andrea. En este momento la están atendiendo los médicos”.

Momentos más tarde, el video de la caída se viralizó rápidamente y generó varias interacciones entre los usuarios de las diversas plataformas. En el mismo se puede observar como trastabilla y se golpea violentamente contra el piso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041463105792663669&partner=&hide_thread=false La caída de Andrea del Boca en #Granhermano que es tendencia pic.twitter.com/iVYc7XBIEG — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 7, 2026

El incidente ocurrió cerca de la cocina, en medio de una situación cotidiana dentro de la casa y rápidamente, sus compañeros de la casa “más famosa del país” corrieron para socorrerla y corroborar que Del Boca se encontraba bien.

Por otro lado, la acción generó repercusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron preocupación por su estado de salud, tantos otros afirmaron que se trataba de una estrategia para el juego.