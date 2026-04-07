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Televisión

La tremenda caída de Andrea del Boca en Gran Hermano: debió ser socorrida por médicos

El video del momento se viralizó rápidamente. En él se puede observar como la actriz trastabilla y se golpea violentamente contra el piso.

Por Agencia NA
La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

La caída de Andrea del Boca en Gran Hermano.

La reconocida actriz y participante de Gran Hermano Generación Dorada, Andrea del Boca, sufrió un duro accidente este lunes y debió recibir atención médica.

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El conductor Santiago del Moro compartió a través de sus historias de Instagram una imagen en negro con el texto: “Hace instantes se cayó Andrea. En este momento la están atendiendo los médicos”.

Momentos más tarde, el video de la caída se viralizó rápidamente y generó varias interacciones entre los usuarios de las diversas plataformas. En el mismo se puede observar como trastabilla y se golpea violentamente contra el piso.

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El incidente ocurrió cerca de la cocina, en medio de una situación cotidiana dentro de la casa y rápidamente, sus compañeros de la casa “más famosa del país” corrieron para socorrerla y corroborar que Del Boca se encontraba bien.

Por otro lado, la acción generó repercusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron preocupación por su estado de salud, tantos otros afirmaron que se trataba de una estrategia para el juego.

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