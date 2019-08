Colegas de Sandra Borghi la destrozaron tras sus polémicas declaraciones

Sandra Borghi encendió la polémica en las redes sociales con unas declaraciones que realizó acerca de su desempeño como movilera y que provocaron que una colega suya salga a sacar los trapitos al sol.

En una extensa entrevista que la co-conductora de Nosotros a la mañana (El Trece) le brindó al diario La Nación, afirmó que es la mejor de todo el periodismo al momento de encabezar un móvil y una cobertura en la vía pública.

“Sé que soy la mejor, soy imbatible en la calle, no se me escapa nada. Hay muy buenos movileros, pero yo soy la mejor. Sé que todo lo puedo cubrir, sé que nada me va a dar miedo, que voy a encontrar el testimonio, que voy a ir hasta el final”, sostuvo la figura de Todo Noticias y Radio Mitre.

Las declaraciones de Borghi no pasaron desapercibidas dentro el ambiente de los medios de comunicación, y Yanina Álvarez -periodista de C5N- se encargó de lanzar la primera crítica hacia su colega, debido a que esta la nombró en la entrevista que realizó, contando que tuvo un duro encontronazo con ella cuando quisieron entrevistar a un abogado en los tribunales de Comodoro Py.

“Ella estaba embarazada y le dije: ‘Vos quedate que yo voy a buscar al abogado y lo traigo". Y cuando vuelvo, él había salido por otra puerta y ella ya le estaba haciendo la nota. No me esperó, ni me avisó. Entonces, ¿qué hice? ¡Le saqué el auricular al tipo! Y empezamos a hacer la nota entre las dos”, comentó Borghi.

En Twitter, Álvarez tildó de mentirosa a su colega. “¿Qué ganas querida Sandra Borghi mintiendo? ¿Por qué no contás la verdad? Que mientras almorzabas en el bar de Comodoro Py te mandé un mensaje diciéndote que bajaba el entrevistado. No mientas, sé honesta, ya que te jactas de que sos la mejor”, disparó la conductora.

Que ganas querida Sandra Borghi mintiendo? Porque no contas la verdad en @LANACION q mientras almorzabas en bar de Comodoro Py t mande mje diciendote q bajaba el https://t.co/PB80VJ2SDI mientas sehonesta ya q te jactas q sos la mejor @todonoticias @eltreceoficial — Yanina Alvarez (@yanialvarez1) August 9, 2019

Debido a que Borghi también hizo referencia a un escandaloso móvil en el que le usurpó una entrevista a Mariano García de Telefe Noticias, este también salió a denostarla en las redes.

La periodista de TN contó que pasó un año y medio sin hablarse con su colega, y que incluso lo esquivaba cuando arribaba a la locación de alguna cobertura “para que se diera cuenta de que lo odiaba”.

El cronista de Telefe aseguró que su versión es distinta, y lanzó un comentario sarcástico respecto a los dichos de Sandra sobre su capacidad como movilera. “No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad”, sentenció. Sin embargo, el comentario más despiadado en contra de Borghi fue el proveniente de alguien que comparte canal con ella.

Hoy @BorghiSandra recuerda un incidente que tuvimos al aire hace varios años. Mi versión es distinta, hay testigos, no hablé para preservar a la victima (pasado). No sabía que me odiaste. Lo siento, es feo odiar. Admiro tu humildad. https://t.co/JwcrKqGq3o a través de @LANACION pic.twitter.com/t1OOrGmoSN — Mariano García (@marianogarcia1) August 9, 2019

Cecilia Insinga, notera de Todo Noticias y El Trece, escribió un contundente tuit en el que, sin nombrar a su compañera, la destrozó por sus declaraciones.

“El súper ego puede jugarte una mala pasada... ojo porque cuando escupís para arriba, siempre terminas mojada. ¡Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces! Frases que se me vienen a la mente después de leer algunas notas”, redactó la movilera y esposa de Diego Brancatelli en la red social del pajarito.

El super ego puede juegarte una mala pasada... ojo porque cuando escupis para arriba siempre, siempre terminas mojada. Dime de lo que alardeas y te diré de lo que careces! Frases que se me vienen a la mente después de leer algunas notas. — Cecilia Insinga (@ceciliainsinga) August 9, 2019

Varios compañeros de C5N de Yanina Álvarez respaldaron su posición, y tildaron a Sandra de ser soberbia y sin códigos. Claudia Salto, por ejemplo, deslizó que varios noteros tienen muchas historias para contar sobre su colega de TN, mientras que Gabriel Sanfilippo, locutor de Radio 10, aseguró que “lo único que logró Borghi es que una generación de colegas cronistas de Calle que no la conocían como lo que es como persona, ya puedan despreciarla”.

La q no tiene códigos es ella y todo el mundo lo sabe!!! Sino mira esta nota. Y además, pregunten a la gran mayoría de los movileros, muchos tenemos historias para contar.... — Claudia Salto (@ClaudiSalto) August 9, 2019

Lo único que ha logrado Sandra Borghi es que una generación de colegas Cronistas de Calle que no la conocían como lo que es como persona, ya puedan despreciarla. — Gabriel Sanfilippo (@GSanfilippo) August 9, 2019

De la nota que leí me quedo que la mejor del mundo mundial es soberbia y odia a sus colegas, es penoso en realidad.

De @yanialvarez1 y @marianogarcia1 desde que empecé a laburar siempre fueron los más compañeros y de quienes mucho aprendí. https://t.co/Id3jSLaHxa — Rafael G. Palavecino (@rafagpalavecino) August 9, 2019