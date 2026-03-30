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"¿Te animás?": el desafío de Omega a Darío Barassi tras su "offside" en la TV

Tras los comentarios en televisión, Omega recogió el guante y le propuso a Barassi vivir en primera persona la experiencia de sus encuentros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El cruce entre Omega y Darío Barassi sumó un nuevo capítulo en redes sociales. Luego de los comentarios del conductor sanjuanino tras el desconcierto en pleno vivo por el pedido de un participante, el propio Hugo Flores salió a responderle… y lo hizo con un desafío directo.

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A través de un video que rápidamente comenzó a circular, Omega recogió el guante con tono distendido pero firme. Lejos de polemizar, eligió desafiar al conductor a vivir la experiencia en primera persona: asistir a una "misa", su clásico show y conocer de cerca el fenómeno que convoca a cientos de personas.

“¿Te animás?”, fue la frase que marcó el eje del mensaje, en un claro reto, aunque en tono amistoso, hacia Barassi.

Lejos de esquivar la situación, Omega capitalizó esa exposición y redobló la apuesta: no solo respondió, sino que dejó planteado un desafío que podría trasladar el cruce de redes al cara a cara.

Ahora, la pelota quedó del lado del conductor. ¿Aceptará el desafío?

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