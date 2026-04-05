Úrsula Corberó mostró su maternidad sin filtros: fotos inéditas con su hijo Dante y el detrás de escena del posparto

A casi dos meses de convertirse en mamá, Úrsula Corberó abrió la puerta a su intimidad y sorprendió a sus seguidores con una serie de fotos inéditas que muestran, sin filtros, cómo vive la maternidad junto a su hijo Dante.

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Con la frase “Tanto amor no me cabe”, la actriz acompañó un carrusel que rápidamente se volvió viral y generó miles de reacciones. Lejos de las postales perfectas, el álbum combina momentos de profunda ternura con escenas reales del día a día: desde la lactancia hasta el cansancio y la emoción a flor de piel.

Entre las imágenes más comentadas aparece Corberó amamantando en el asiento trasero de un auto, con gafas oscuras y una almohada de apoyo, en una escena tan cotidiana como íntima. También se ven detalles que enternecieron a sus seguidores, como los pequeños pies de Dante sobre una manta con corazones, su diminuta mano o su descanso en la cama familiar.

El recorrido visual suma postales de la vida diaria: bodies con estampas divertidas, mamaderas listas en la cocina, rincones de la casa convertidos en refugio y hasta momentos lúdicos de la actriz, como una foto con una tortuga de peluche en la cabeza.

Pero el aspecto que más impacto generó fue la decisión de mostrar también el lado menos idealizado de la maternidad. En una selfie, Corberó aparece llorando, reflejando la intensidad emocional del posparto. En otra, se muestra con dispositivos de extracción de leche, sumando una mirada honesta y sin maquillaje sobre esta etapa.

Las fotos también dejan ver el acompañamiento familiar: aparece la madre de la actriz junto al bebé, y una de las imágenes más tiernas muestra a Chino Darín durmiendo en el sillón con Dante sobre el pecho, en una escena de puro apego.

La publicación generó una fuerte identificación, especialmente entre madres, que destacaron la autenticidad del contenido. Comentarios como “mostrando la realidad”, “todas pasamos por esto” y “gracias por visibilizarlo” se repitieron entre miles de mensajes.

Con este posteo, Corberó no solo compartió fotos familiares: construyó un relato visual que pone en primer plano las emociones, los desafíos y la belleza de la maternidad real. Una etapa atravesada por el cansancio, el aprendizaje constante y un amor que, como ella misma escribió, parece no entrarle en el pecho.

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