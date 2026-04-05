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Talento sanjuanino

De La Voz al Teatro del Bicentenario: Mateo Pintor presenta "Emociones", su show más íntimo y ambicioso

El cantante subirá a la Sala Auditórium el próximo viernes 10 de abril con un espectáculo conceptual que fusiona música y danza, y propone un recorrido por su historia personal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Mateo Pintor da un nuevo paso en su carrera y apuesta fuerte en el escenario del Teatro del Bicentenario con “Emociones”, un espectáculo íntimo y conceptual que marcará un punto de inflexión en su camino artístico.

Tras su paso por La Voz, el cantante sanjuanino se presenta con una propuesta distinta a un concierto tradicional. La cita será el viernes 10 de abril a las 22 en la Sala Auditórium, donde el público podrá sumergirse en una experiencia pensada para conectar de manera directa con su universo personal.

“Emociones” propone un recorrido dinámico por distintos géneros musicales, en el que la música se entrelaza con la danza para construir una puesta inmersiva. A lo largo de la noche, cada momento funcionará como un capítulo que refleja recuerdos, influencias y vivencias que marcaron la historia del artista.

El show contará además con la participación de invitados especiales, sumando matices a una propuesta que busca sorprender con giros inesperados y la presentación de obras inéditas que verán la luz por primera vez.

La intención de Pintor es generar un encuentro cercano, donde cada canción funcione como un puente entre sus experiencias más profundas y el público. Lo que suceda en escena, aseguran desde la producción, será único e irrepetible.

Las entradas ya se encuentran disponibles en la boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes de 9:30 a 14 y sábados en el mismo horario, además de la plataforma TuEntrada.com.

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