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Bandana dará un show en Mendoza y será el primero de la gira en el interior del país

El próximo 7 de mayo, Bandana llegará a la provincia para dar un show histórico, confirmó Virginia da Cunha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Finalmente, Bandana vuelve a Mendoza. Será el primer show que dé en el interior del país en el marco del regreso oficial del grupo, que se produjo a principio de marzo.

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La cita será el próximo 7 de mayo, en el Arena Maipú, con tickets que saldrán a la venta en el transcurso de esta semana, según anunciaron. La propia Virginia da Cunha fue la encargada de dar la noticia. Anunció el show en el streaming de La Jam de Hendrix, y compartió su emoción por iniciar el tour nacional "en casa".

Es que la agrupación, que rompió récords a principios de los 2000, confirmó que este show será el puntapié inicial de una gira que las llevará por todo el país. Da Cunha, quien eligió Mendoza como su hogar desde hace seis años, fue la encargada de volcar sus sentimientos en una sentida publicación de Instagram.

"No me aguantaba más... es que no entienden lo emocionante y valioso que es para mí que la primera fecha de la gira por el interior del país de Bandana sea en Mendoza", expresó la cantante, que "tanto nutrió a su Ser".

Un regreso con historia: 25 años de legado

Este show no es una presentación aislada, sino parte de la celebración por los 25 años desde que el grupo se formó en el emblemático reality "Popstars" (que tendrá una nueva edición en la segunda mitad de este año).

Para Da Cunha, este inicio de gira tiene un tinte personal y festivo: "Recibir a las chicas acá, brindar a mis amigos y familia mendocina todo lo que Bandana representa y construyó en 25 años… wow, ¡es muchísimo!", señaló la artista, prometiendo una noche donde la "energía inexplicable" de la región será protagonista.

Este regreso de Bandana fue en formato cuarteto, con Lourdes Fernández, Lissa Vera y Valeria Gastaldi, además de da Cunha. Ivonne Guzmán, quien construyó una sólida carrera como cantante de La Delio Valdez, decidió no sumarse al reencuentro.

Será un reencuentro que tiene en vilo a los fans mendocinos desde hace meses. En enero, luego de que dieran una entrevista televisiva en la que sugerían la posibilidad de actuar en Vendimia, muchos se entusiasmaron ante esa posibilidad, que finalmente no prosperó. Ahora, el 7 de mayo será la revancha.

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