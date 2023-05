Se picó mal: Feroz cruce entre Edith Hermida y Cristina Pérez

Edith Hermida , la panelista estrella de Beto Casella en “Bendita TV” , no pudo ocultar su envidia ante el éxito de Cristina Pérez e hizo varios comentarios muy desagradables en vivo y en directo sobre su colega.

La mediática afirmó: “Me da mucha bronca las publicidades que hace Cristina Pérez. ¿Por qué le pagan?, ¿Cómo consigue eso? No hay nada más híbrido que Cristina Pérez. ¿Cómo le paga esa marca, a ella que tiene cero empatía con cualquier mujer? ¿Por qué le pagan a ella? No me llega, es medio como robótica. ¡No sé qué buscaban los de marketing!”.