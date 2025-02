Se filtró un escandaloso chat de Wanda Nara a Keita Baldé

El periodista contó: “Este mensaje es del 29 de enero de 2023, cuando todavía no se había hecho pública la separación de Wanda y Mauro Icardi. Wanda le hace un reclamo a Keita en esta conversación que hoy se conocerá. Wanda le reclama a Keita por algo que le ocurrió y también menciona a Simona, pareja del futbolista. Además, hay una serie de mensajes reenviados que no se sabe quién le dijo eso a Wanda que aparece al principio de la charla”.

En su mensaje, Nara expresa: “Ahora te mando las fotos de la mujer con la que te viste el 29 de diciembre en Milán. No me paran de mandar fotos tuyas con mujeres y a todas las provocó Simona. ¿Simona haciéndome quedar como una puta y vos no me defendés? Cuando yo no tengo nada que ver”.

Tras leer estos mensajes, Etchegoyen remarcó: “Cabe destacar que después de esto que te estoy mostrando, Keita eligió bloquear a Wanda y nunca más la desbloqueó por eso después le escribe Kennys Palacios y no la conductora”.

La esposa de Keita Baldé destrozó a Wanda Nara

La mujer declaró: “Pasó mucho tiempo después que pasó lo que pasó. Después si ella quiere salir hablando y diciendo que yo cobré esto o lo otro. Que ahora yo salgo con pruebas, ¿qué pruebas? Si ya se sabe que ha estado con mi marido. No cambia nada que haya estado una, dos o tres veces con mi marido. No cambia nada y me da igual”.

Y agregó: “Yo he hecho esta entrevista diciendo la verdad de lo que pasó y lo que yo pienso. Si ella se siente mal con lo que yo pienso ese no es mi problema”.

