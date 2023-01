Se filtraron los audios hot que Keita Baldé le mandaba a Wanda Nara

mauro icardi.jpg

La que se encargó de negar todo lo ocurrido fue Simona Guatieri, la actual esposa de Keita Baldé quien afirmó que todo se trataba de una operación de prensa de los argentinos. "Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto y mi familia tampoco quiere entrar”, había dicho la modelo italiana.

Lo que Simona no sabía es que había pruebas y como la mentira tiene patas cortas, esas pruebas aparecieron. Se trata de los audios seductores que Keita Baldé le enviaba a Wanda Nara. Los mismos salieron a la luz y ahora la cosa está que arde.

"Eres una mujer maravillosa de verdad. Tienes un corazón increíble", se lo escucha decir al delantero que ahora juega para el Spartak de Moscú.

"Yo he sufrido este período sin el poder saber más que nada cómo estabas, cómo te iba, qué te pasaba, esa preocupación de cómo podías estar, y saber de ti un poco", dice otro de los audios que Keita le mandó a la empresaria.

Parece ser que la relación entre el senegalés y Wanda va en serio pero hay un detalle: él está casado y contrajo matrimonio hace nada más que 8 meses.

simona y keita baldé.jpg

"Si veo que gente habla mal de ti, o que inventan cosas, odio eso. Porque no me gusta y no es verdad. No es que todo el mundo tiene la posibilidad de conocer la persona fantástica que eres y el corazón bueno que tienes", se lo escucha decir a Keita en otro de los audios. Resta saber qué dirá ahora Simona Guatieri y, sobre todo, Wanda Nara que fue durante mucho tiempo la abanderada contra las mujeres "rompe matrimonio". Amo los finales felices.