Habla la esposa de Keita Baldé, el jugador que icardeó a Icardi con Wanda Nara

Harta de los rumores y del escándalo mediático, Simona decidió hablar y lo hizo con Jordi Martin, el mismo periodista que había dado la primicia sobre la relación entre Wanda Nara y Keita Baldé.

Parece ser que la señora, lejos de picarle el boleto a su marido, ha decidido hacer como que no pasa nada e insiste en que todo es una movida de prensa de Mauro Icardi y Wanda.

“Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto y mi familia tampoco quiere entrar”, manifestó la italiana.

Cuando le preguntaron si se había dado cuenta que Keita está en Dubai junto a Wanda, ella lo desmintió rotundamente y aseguró que en unos días viajará a ese país junto a sus hijos. Negó que su marido esté compartiendo la cama con la empresaria argentina.

“Yo no vivo de chismes, no vivo poniendo mi vida en Instagram, no vivo de publicidad y no me importa. Somos completamente diferente a ellos”, cerró muy enojada. Ojos que no ven...