Se conoció cuál es el problema que tiene Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña

El galán estuvo en la mesa de Juana Viale y se mostró más abierto que nunca a la hora de hablar de su vida privada, un tema que, por lo general, prefiere evitar. Benjamín reveló los problemas que tiene, junto a Pampita , su ex mujer, para lidiar con Bautista , su hijo de 16 años, mientras realiza trabajos en todo el mundo: “Tengo proyectos en España, en Chile también, Colombia… y la idea también de hacer teatro es que me agarra, me estabiliza, pero los chicos están demandando muchísimo, Bautista tiene 16 años … La adolescencia, ¡papá eh!, uh, ¡nadie me lo dijo! ”.

Consultado por la realidad de nuestro país, Benjamín expresó: “Yo tengo una vida acá y me cuesta también opinar, sólo opino cuando me invitan, pero sí, tengo seis hijos argentinos y una vida acá. Con dos mamás argentinas. Así que bueno, vivo este país, me encanta. También lo padezco a veces con cosas que uno sufre, ve, la realidad, la pobreza, bueno, lo que sabemos todos. Pero sí, la actitud es seguir apostando, seguir soñando”.

Sobre la posibilidad de volver a trabajar con Pampita o la China Suárez, sus ex parejas, el galán reconoció que no tendría problemas en hacerlo, siempre que los periodistas no usen el tema como excusa para volver a hablar de su vida privada: “Hemos trabajado en cositas pequeñas, en eventos o publicidades. Yo no descarto nada, porque somos actores y nos dedicamos a esto, te podés encontrar y hacer cosas juntos. Pero yo soy cuidadoso, cuando se desvía el foco de atención y cuando solo se va a hablar de la pareja que se reencuentra, eso me parece peligroso”.