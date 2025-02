Se accidentó Bautista, el hijo de Pampita y Benjamín Vicuña y fue atendido de urgencia: hay preocupación por su salud

Ni el joven ni su madre hicieron mención a qué fue lo que le pasó, todo indica que el “accidente” habría sido a su regreso de Punta del Este a Buenos Aires.

Embed - Vicuña se animó a hablar en público y frente a su hijo Bautista del problema con él que lo preocupa

Muchos cibernautas, al ver las imágenes, recordaron que el adolescente practica varios deportes de riesgo, incluyendo peleas donde “todo vale”, incluyendo romper el brazo o la pierna del contrincante.

0.jpg

Confesiones y reproches

En una entrevista que realizó junto a su padre para un medio de Chile, semanas atrás, Bautista confesó: “Hago MMA y boxeo, artes marciales mixtas, yo lo veo como un muy lindo deporte. Aprendés un montón. Está buenísimo, es pelea, pero vale todo, desde codazo en la cara hasta patada, hasta que te quieran romper el brazo. Vale todo”.

Su padre confesó la angustia que siente frente a esta situación: “Es algo que me preocupa y no me gusta. En este caso, es un deporte polémico que no entiendo. El boxeo es un arte, el karate que a mí me gustaba tiene una filosofía, pero esto es cagarse a palos. No quiero que lo haga, pero él está en un proceso que está asimilando cosas”.

0.jpg

El galán chileno fue muy explícito con su hijo mayor: “Espero que algún día te caiga la ficha y no lo hagas. Sería algo muy doloroso para tu familia, no quiero hablar de este deporte porque todos tienen un grado de peligro... el día de mañana vamos a ver qué se te cruza o qué vas a tener que poner en la balanza, hoy por ahí lo pensás de forma irresponsable”.