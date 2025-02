Susana Giménez, furiosa con Pampita: ¿qué pasó?

Ahora, Susana Giménez le concedió una entrevista exclusiva a Jonatan Viale y se mostró más picante que nunca. Todo comenzó cuando el periodista le consultó: “¿Qué pensás de Pampita?”. La diva fue directa: “No soy amiga de Pampita”.

Embed - "Le pagué a Pampita por la nota y no dijo nada": Susana Giménez

Viale aprovechó para profundizar en el tema: “Quedaste recontra enojada. Dije ‘Pampita’ y se te transformó la cara”.

Giménez se mostró absolutamente sincera y más frontal que nunca: “Sí, bueno. Es que no soy amiga. Ella es cariñosa conmigo y yo también fui muy cariñosa con ella, cuando pasó lo que le pasó. Me dio bronca que no hablara el otro día, y que después esté: ‘Te amo, te amo’. ¡No, no me amás nada! No hablaste. Y le habían pagado, pero no lo que decían”.

Jonatan dio la cifra que habría abonado el programa de Susana para tener a la modelo en exclusiva: “¡10 mil (dólares)! ¡Jugate la vida, hermana!”.

La diva reconoció que ella había oído una cifra todavía mayor: “¡Lógico! Yo había escuchado que le habían dado 30 (mil dólares). Yo llamé a mi propio programa, y les dije: ‘¿Ustedes le pagaron 30?’. Y me dijeron que no. Igual, 10 es mucha plata en Argentina y en cualquier lado”.

Viale fue muy expresivo al escuchar esas palabras: “Y no dijo un sorongo”.

Susana imitó la voz de Pampita y recordó la frase que le soltó la joven para justificar su silencio: “Yo les avisé que no iba a hablar de mi vida privada”.