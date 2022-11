Santiago del Moro mostró por primera vez la carita de su bebé de 8 meses

hija de santiago del moro 2.webp

Es por eso que sorprendió tanto a sus seguidores cuando, este lunes, Santiago del Moro publicó la primer foto de la carita de su hija más chica, Santa.

La bebé que tuvo con María José Sánchez es la tercera de la pareja y acaba de cumplir 8 meses. Fue con este motivo que Santiago decidió mostrar por primera vez el rostro de Santa.

"Hola amigos, buen día. Feliz cumplemés Santa, te amamos hija hermosa", escribió en Instagram junto a una foto con la bebé y otra en la que sale junto a sus hermanas.

hija de Santiago del Moro 1.webp

Quién es María José Sánchez, la esposa de Santiago del Moro

Tanto Santiago del Moro como su esposa, María José Sánchez, son oriundos de Tres Algarrobos. Es por eso que la pareja está junta desde que ambos eran adolescentes.

La joven está totalmente alejada de los medios de comunicación y eso es lo que seduce a Santiago.

santiago del moro y María José Sánchez.webp

"Es la persona más honesta que conozco y su mirada me resulta más que importante porque no tiene fácil el ‘qué lindo’ o ‘qué bueno’. Es estricta y dura de persuadir, y por eso sé que todo lo que me diga siempre será genuino. (...) Su mirada y sus opiniones son fundamentales para mí y para las decisiones que tomo”, había dicho el conductor sobre ella.

María José vivía a la vuelta de la casa de Santiago y cuando él terminó la escuela y se fue a probar suerte a Buenos Aires, ella lo siguió sin dudarlo. Hoy tienen tres nenas, Catalina (10), Amanda (6) y Santa de 8 meses.