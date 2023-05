Santi Maratea se cansó de las críticas y tomó una dura decisión

El influencer confesó: “A mí no me da miedo que me amenacen de muerte porque me manden la foto de la puerta de mi casa que sacaron de Google Maps. Importante aclaración: esto no va dirigido a la gente de Racing. Me la rebanco que vengan y me tiren de todo. Es parte del folklore. Hasta en algún punto me sirve. Esto va dedicado a otro tipo de personas”.

Santiago Maratea se sinceró: “Siempre que hacemos una colecta, atrás hay una polémica. Desde la primera que hicimos, que terminó presa una funcionaria del PRO que se descubrió que se robaba donaciones para la comunidad Wichí, de ahí en más todas las colectas siempre destapan una olla, aunque no sea la intención principal de la colecta. ¿Por qué? Porque lo que hacemos es para solucionar un problema que generó la ineficiencia de un grupo de personas que ni siquiera pueden admitir que fueron ineficientes”.

El joven remarcó: “Entonces, cada vez que hago una colecta, salta un grupito de gente a darme, no saben por dónde agarrarme y me agarran por el lado de la moral. Que no soy tan bueno. Que si soy tan bueno haga esto, que si soy tan bueno haga aquello. Guacho, yo todo lo que hago siempre está dentro del marco de la ley. Tengo 30 años, hago con mi personalidad lo que se me canta. Yo no voy a coincidir con lo que ustedes creen que yo debería hacer. Menos, si el 90% de ustedes son unos fracasados. Obvio que no”.

En ese punto, Santiago Maratea pasó al ataque y denunció a quiénes lo atacan: “Gente que trabaja en medios y está ensobrada: recibe plata para hablar mal o bien de algo y los que no están ensobrados, pero hablan según los que le dicen lo que reciben el sobre, para mí son gente que envidia, la gente a la que le caigo mal”.

Con respecto al 5% que embolsará por ser fiduciario en la colecta de Independiente, el influencer ironizó: “Si me siguen jodiendo con eso voy a agarrar toda la plata que cobre y me la voy a gastar en sobres de jugo Tang y los voy a tirar a todos en mi pileta solamente para que se enojen”.

Santiago Maratea desafió a sus críticos: “Sí, guacho, es una obligación: el fiduciario cobra, está estipulado así. Yo esa guita puedo meterla de vuelta en la colecta, obvio; puedo decirle a la gente: 'Che, yo te lo hago gratis', obvio; pero no es que yo digo 'Che, hago esto, pero págame'; es, me pagan y yo con esa plata hago lo que quiera, por ejemplo, ponerla en la colecta".

El joven cerró su furioso descargo confesando: “Si juntamos 20 millones de dólares y me dan a mí el cinco por ciento, yo creo que lo metería todo en mi fundación, me conozco. Prefiero invertirlo en mi fundación que es mi gran proyecto de mi vida; en vez de acá donde ya invertimos 20 millones acá. Trabajé, me pagaron y lo invierto en mi proyecto, ¿qué tiene de malo?”.