Santi Maratea revela por qué se desilusionó de Milagro Sala

shakira guerrero.webp

“Yo me entero de esto y no lo puedo creer. Cuando llegaban a Italia, porque supuestamente iban a ver al Papa, le daban toda la plata a Milagro. Un total aproximado de 160 mil dólares. ¡Ay qué bronca! ¿Dónde está esa plata que nos vendría bárbara?”, expresó Santi Maratea en una serie de videos que subió a su Instagram.

Indignado por lo que se enteró, Santi Maratea continuó: “Algunos me van a decir ‘¿vos te pensás que la Argentina se soluciona con 160 mil dólares?’. Y no, toda la Argentina no. Pero, si devolvés 160 mil dólares, se pueden usar muy bien. Obvio que sirve y no da igual que se lo roben. Cambia todo”, remató.

Maratea enfrentó a todos aquellos que lo acusaron de recibir dinero para criticar a Milagro Sala y terminó contando algo que nadie sabía sobre su militancia política. “Yo estuve en Plaza de Mayo aplaudiendo para que la liberen”, contó muy arrepentido.