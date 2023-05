Santi Maratea disparó fuerte contra Flavio Azzaro

En pleno dia de furia, Maratea, antes de apuntarle nuevamente a Azzaro, primero arremetió contra otro periodista deportivo: "Hay un periodista al que le dicen el Negro en ESPN (por Federico Bulos), no sé el nombre ni mucha gente lo conoce, que me decía que yo en la conferencia de prensa no dije nada del cinco por ciento. Como si yo lo hubiese querido ocultar. Un tipo que no está investigando nada y recibe mensajitos de amigos, a los que tienen que chupar el orto y quedar bien con ellos. Lo vi, parecía un nene de colegio".

Ya entrado en calor, sí se ocupó de Azzaro: “Azzaro en su programa tiene al lado a un expresidente de Independiente que le cuenta cómo estafó jugadores y a él le parece gracioso. Se ríe. Después me dice estafador a mí y no muestra una sola prueba. Azzaro tiene más de cuarenta años y no construyó nada, por eso lo gorrean”, se descargó.

“Azzaro es un tipo que trabajó en radio y televisión y ahora no puedo decir ni siquiera que está ensobrado, vive de generar polémica para tener vistas que tiene en Youtube, que es de lo que yo vivía hace 10 años. En un programa que está mal encuadrado, mal iluminado. Todo mal”, completó Maratea en una muestra más de su ataque de ira.

Fuente: DEPO