Santi Maratea arranca una colecta inédita: mirá de qué se trata

La institución elegida es un club de barrio, el primero será: Fútbol Club Ezeiza . Este pequeño club tocó el corazón de Santi Maratea cuando se enteró que a veces no tienen ni siquiera el dinero para trasladar a los jugadores a los partidos y que inclusive no tienen cancha, por ende, siempre juegan de visitantes.

santi maratea 2.jpg Santi Maratea.

La propuesta de Santi Maratea es sencilla: juntar 1.5 millones de pesos, un dinero que le servirá al club de fútbol para alquilar un lugar durante dos años y, al menos por ese tiempo, no depender de nadie.

"Como no tienen cancha, siempre juegan de visitantes. La historia es medio triste, pero ahora es cuando intervenimos nosotros. Como no podemos comprar un club, y hacer que la municipalidad de Ezeiza nos banque, la idea es alquilar un lugar por 2 años, que nos sale como un 1.5 millones de pesos”, explicó el influencer.

El objetivo de Maratea es que, además, luego de Ezeiza vengan otros clubes de fútbol de barrio, "como en Corrientes que queríamos equipar un cuartel de Bomberos y terminamos equipando 24", aseguró.

santi maratea 3.jpg El agradecimiento de Fútbol Club Ezeiza al influencer.

“A partir de ahora, toda la gente que no es fanática de ningún club y no les importa el fútbol cuando le pregunten ‘de qué club sos’; en vez de responder ‘no me gusta el fútbol’, va a responder de ‘Fútbol Club Ezeiza’”, redobló el joven.

Así, Maratea quiere colaborar para que Fútbol Club Ezeiza llegue a la Primera D Nacional. Hasta el lunes por la noche, la recaudación ya alcanzaba los 160 mil pesos.