Salen a la luz los chats de un ex técnico de River con una modelo: "Qué manera de mirarte..."

Martín Demichelis, ex entrenador de River, de nuevo en el ojo de la tormenta.

Desde que se separó de Evangelina Anderson, quien enterró cualquier chance de reconciliación, Martín Demichelis fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres. Ahora, el exDT de River Plate, que sentiría celos de su exesposa, volvió a quedar en el ojo de la tormenta luego de que se filtraran supuestos chats con una modelo llamada Camila Debenedetti.

Nuevo escándalo Se filtraron los mensajes privados que Martín Demichelis le habría mandado a una modelo

En “Infama”, el programa que conduce Marcela Tauro en América TV, Oliver Quiroz mostró una captura de pantalla con mensajes que Demichelis le habría mandado a Debenedetti. El contenido no tardó en volverse viral y despertó todo tipo de reacciones en el mundo del espectáculo.

image

“Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte, sos un fuego”, dicen los escritos del exfutbolista para la modelo, luego de que ella le enviara “Soy Cami”. El breve intercambio se habría producido mediante la mensajería directa de Instagram. Aparentemente, hubo un contacto previo que siguió por esa red social.

El chat de Martín Demichelis con una modelo. (Foto América TV9.

Cabe recordar que, en diciembre, Martín Demichelis fue visto muy cerca de una joven en un boliche de Mendoza, aunque él mismo se encargó de desmentir romance alguno con la misteriosa mujer. En tanto, Evangelina Anderson alimentó rumores de romance con Ian Lucas, su compañero en “MasterChef Celebrity”.

FUENTE: Crónica