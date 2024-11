Sabrina Rojas no se calla nada y manda un mensaje a Luciano Castro: "Él desea..."

Las declaraciones de la conductora llegaron en medio de un contexto de repercusiones por un comentario previo en el que deslizó que Castro podría haber sido infiel con ella mientras estaba en pareja con Siciliani. “ Con la historia de mi vida y el desgaste que tuve, los 44 y la soltería me encontró impune ”, comenzó diciendo Rojas en Intrusos, consciente de que sus palabras generarían un revuelo en los medios, aunque admitió que el impacto fue mayor del que esperaba. “ Yo sabía que lo iban a levantar porque no soy bolu… pero fue un montón y me impresionó ”, dijo en tono sincero.

A su vez, la conductora no se detuvo en generalidades y fue contundente al describir cómo ve a Castro: “Luciano es un infiel serial espectacular y lo sigue siendo. Y el infiel serial no cambia”, afirmó. Según ella, el comportamiento de Castro está marcado por un patrón: “Es un chabón que le gusta mucho lo que no tiene. O sea, desea lo que no tiene, y ahora no me tiene a mí”.

Este juicio sobre Castro parece estar enraizado en experiencias personales. Aunque Sabrina no especificó cuántas veces o de qué manera se produjeron las infidelidades, su descripción fue clara y directa. La relación entre ambos pasó por altos y bajos, y, aunque siguen conectados como padres de sus hijos, Fausto y Esperanza, Rojas dejó entrever que el vínculo romántico está plagado de incidentes pasados que aún le afectan.

Al ser preguntada sobre si discutió con Castro después de estas declaraciones, Rojas admitió que se comunicaron pero por otras cosas. “Hablamos, pero no del tema. Sabe que no me tiene que decir nada. Viste que cuando sos medio desprolijo, terminás siendo rehén de un lado y del otro”, señaló.

Sabrina, sin embargo, considera que el silencio de Castro podría ser la mejor respuesta: “Ante la duda, creo yo que lo mejor es quedarse quietito”, comentó. Con respecto al tema de Griselda Siciliani también salió a la luz en la conversación. Rojas fue tajante al expresar su opinión sobre la actriz. “No me importa. Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas, desde hace un tiempo para acá y me hace bien”, afirmó la modelo.

Al opinar sobre un comentario de Siciliani, en el cual Griselda expresó que le gustaría que todos la quisieran, Sabrina no escatimó en palabras. “Es muy genial porque es, o mucho ego o un nivel de cinismo altísimo, que se lo admiro”, señaló.

Y es que a sus 44 años, Sabrina Rojas asegura haber alcanzado un punto de liberación y seguridad en sí misma que antes no tenía. “Digo lo que tengo ganas, cuando tengo ganas”, reiteró.

La palabra de Griselda

A raíz de las declaraciones de Sabrina, en A la tarde (América) fueron a buscar la palabra de Siciliani para que opine sobre los fuertes dichos de la conductora, especialmente si se sentía incómoda con respecto a que se hable sobre ella con esas palabras. “Sí, me molesta, obviamente. Me gustaría que no se hablara de mí en esos términos, pero es así, es parte de la vida pública, de ser una actriz popular, también es parte un poco que siempre alguien pueda hablar de mí y trato de entenderlo como eso. Yo tengo este modo de no participar, pero bueno, no es que no me afecte, pero no es mi tema”, dijo la actriz ante la consulta.

“Yo entiendo que dicen algo de vos y es como una invitación a que uno tenga que decir algo, pero también uno tiene la opción de no decir nada sobre algunas cosas”, dijo luego, sin querer dar precisiones ni responder demasiado a lo que haya dicho Sabrina Rojas. Al respecto sobre si le afecta que hablen estas cosas sobre ella, contestó: “No me moviliza, no me genera ningún conflicto interno”.

FUENTE: Infobae