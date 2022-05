Sabrina Garciarena se sincera sobre la maternidad: "Vivo una tortura y..."

"Mi personaje es una mamá primeriza que cree en la maternidad romántica y a mí me pasaba también con León, que fue mi primer hijo y también estaba parada en ese lugar”, reveló Sabrina en diálogo con el programa radial "Detrás de Escena" que se emite por AM 540.

La actriz comparte con Germán Paoloski la crianza de tres hijos: León (8), Beltrán (5) y Mía (2). "Si me tengo que autodefinir, no soy una mamá práctica. Hago todo con amor pero llevo tres embarazos con tres bebés que no duermen nunca hasta que tienen 3 o 4 años”, aseguró Garciarena. En la misma nota contó que se pasó 7 años amamantando ininterrumpidamente porque todos tomaron teta hasta los tres años y la diferencia de edades hizo que eso suceda.

sabrina garciarena 2.jpg Sabrina Garciarena con su hija más pequeña, Mía.

"En ese sentido, vivo una tortura pero por otro lado no concibo otra manera de maternar. Es lo que ellos me demuestran que necesitan. No trato de acoplarlos a mi mundo sino yo adaptarme a lo que percibo que ellos necesitan. No sé si está bien pero sí te digo que vivo muy cansada y eso repercute en la paciencia", sorprendió Sabrina Garciarena.

A pesar de todo esto, reconoce que con Germán han hablado de la posibilidad de tener un cuarto hijo y, aunque el periodista le dijo al principio que era una locura, ahora parece haberse hecho a la idea.