Rusherking reveló la dura enfermedad mental con la que lucha

Rusherking vive un presente soñado. De novio con la China Suárez y con su carrera en la cima, el cantante de rap no debe preocuparse por dinero pero no siempre fue así. Es más, acostumbrarse a la exposición le costó mucho al cantante y él lo reconoce.

"Me pasa por ahí que estoy de gira y me levanto asustado a la madrugada porque no sé dónde estoy. Antes tenía ataques de ansiedad y de pánico", comentó Rusherking.

El conductor quiso indagar más sobre el tema para saber qué fue lo que generó este problema psicológico al cantante.

"Fue por todo lo que estaba viviendo en ese momento. Quería dedicarme a la música, no me iba bien, tenía a mis amigos lejos, a mi familia lejos, no tenía plata. Fueron un montón de cosas que me pasaron. En ese momento hice terapia, ahora ya no", recordó el novio de la China Suárez.

El músico también contó cómo hizo para manejar la exposición cuando empezó a salir con la ex Casi Ángeles y admitió que después de mucho tiempo volvió a sentir ataques de ansiedad.

"Al principio fue muy fuerte, la pasé mal durante un mes, ahí sí tuve ataques de ansiedad pero después lo superé y entendí que es parte de todo. No estoy acostumbrado yo soy de Santiago del Estero. Me levantaba, iba a la escuela, volvía a dormir la siesta y hacía música. Ahora voy a la sala de ensayo y cuando salgo tengo un chabón con una cámara que me pone el micrófono en la cara", relató Rusher.