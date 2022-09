Rompe el silencio la tercera en discordia entre L-Gante y Tamara Báez: qué dijo

Las cosas no le están saliendo bien a L-Gante . Es que después de haber sido escrachado cuando salía del telo con una de sus bailarinas, se le pudrió todo con Tamara Báez y terminaron separándose.

Para limpiar su imagen, Luli Romero eligió las stories de Instagram donde sus seguidores le preguntaron: "¿Estuviste con algún artista de los que trabajaste?”. Ella, muy contundente, respondió: "No".

luli romero.webp Luli Romero, la bailarina acusada de ser la tercera en discordia.

Esto, al parecer no fue suficiente porque Tamara Báez ya se reunió con su abogado y estaría preparando todos los detalles para hacerle una demanda por compensación económica al cantante de cumbia 420. Es que entre ambos son padres de Jamaica, una bebé que está a días de cumplir su primer año y ella no se la va a dejar pasar otra vez.

tamara báez.jpg Tamara Báez se reunió con su abogado y planea una demanda contra L-Gante.

Lo poco creíble de la versión de Luli Romero es que, antes de decir que no pasó nada con el músico, había publicado un mensaje en un grupo de Facebook en donde aseguraba: “Me están escrachando saliendo del telo con L-Gante. Mátenme”. Deje de actuar, nadie le cree.

Mientras tanto, Tamara Báez ya se dio por separada y publica sugestivas stories en su Instagram. El sábado tuvo una alocada noche con amigas y la pudimos ver divirtiéndose y perreando para todos sus seguidores. Sin dudas, el posteo más contundente de Tami fue cuando reconoció que está en "modo bandida" y "soltera".

Esta podría ser una de las tantas crisis que ya atravesaron los padres de Jamaica o no porque de todas las veces que estuvieron peleados, es la primera vez que Tamara Báez consulta con un abogado. Lógicamente, quiere su parte por el éxito de su novio al que bancó desde el principio, cuando no había dinero y se ganaban el mango vendiendo sánguches de milanesa. Eso no se hace.