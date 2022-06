Romina Pereiro estalló de furia contra Jorge Rial y Josefina Pouso

josefina pouso.webp La foto que prueba la relación entre Josefina Pouso y Jorge Rial.

Rápidamente Josefina salió a desmentir pero ya era demasiado tarde. Ahora, la que habló fue Romina Pereiro, la ex de Rial no se tomó para nada bien esta nueva relación tan repentina. Consultada por LAM, la nutricionista le envió un mensaje a Pía Shaw dándole su opinión al respecto y no fue para nada amable.

“Sin comentarios. No voy a decir nada. No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas”, dijo Romina Pereiro.

Hasta ahí parecía que estaba todo más o menos bien pero ahora se filtraron chats de Josefina Pouso con una amiga donde le revela cuál fue la verdadera reacción de Pereiro al enterarse del nuevo romance del conductor.

“Estamos los dos riéndonos, recién nos levantamos. A él un poco le pegó mal, porque la ex se puso loca y de toque le mandó un mail muy sacada, pero ya fue”, decía la conversación. Para nada ubicada la Pouso.

La relación entre Jorge Rial y la modelo viene desde hace tiempo y, a pesar de que lo negaron, luego de salir a la luz la foto en Madrid aparecieron otras anteriores donde se los puede ver tomando la mediatarde en un bar de Palermo. Nada que hagan para negar todo ahora va a ser creíble.