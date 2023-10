Romina Malaspina confesó que Sofía Clérici intentó conquistarla en medio del escándalo del yate

En el programa “Estamos Okey”, conducido por Pampito y Guido Záffora, la diva del “Bailando 2023” relató: “Sofía primero me envió un champagne a la mesa y le agradecí. Después, cuando fui al baño, estaba ahí. Me empezó a hablar para que nos fuéramos juntas , fue muy imprevisto para mí. No es que no me gustan las chicas, pero no me gusta que me encaren así, tan fuerte ”.

Y agregó que volvió a encontrarse con Clérici a la salida del lugar: “Me estaba yendo y me dio un pico. Fue un poco incómodo porque no estaba pactado. Me robó un beso, casi un chape”.

Malaspina admitió que también recibió mensajes, fotos y videos de Sofía a través de los mensajes de Instagram. “En los chats me puso de todo”, confesó. Záffora se acercó para corroborar y señaló que el material es fuerte: “Con todo. ¡Me encanta porque vos no le respondés nada y ella sigue!”.

“Yo no veía estos mensajes, pero cuando explotó esta situación fui a verlos y me encontré esto”, aclaró la joven.

Cuando estas declaraciones se viralizaron, Sofía Clérici no dudó en cruzar a su colega a través de sus redes sociales donde le lanzó varias acusaciones realmente muy fuertes: “A ver, querida, ¿qué te pasa que hablás de mí? ¿Por qué no contás las cosas como son? Que vos me mandaste un mensaje por Instagram también esa noche del año pasado después de recibir la botella de champagne que un amigo mío les mandó. ¿Por qué no contás que vos me preguntaste a mí qué hacíamos después? Dios, cómo se nota que querés cámara”.

Seguramente esta noche Romina Malaspina hablará del tema en el “Bailando por un sueño”.