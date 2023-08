¿Romance entre Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña?: Pampita no se quedó callada

Pampita habló a fondo de la polémica que generó su paso por LAM, programa en el que afirmó que hay una sola actriz con la que no trabajaría, por haber tenido un supuesto affaire con Benjamín Vicuña, y el nombre de Natalia Oreiro no tardó en sonar.

“Hay una sola actriz con la que no trabajaría porque me parece que no tuvo empatía de mujer a mujer”, dijo Pampita, sin nombrar a la artista en cuestión.

Y agregó, desafiante: “Ya la vida nos va a encontrar. Dios es muy sabio en esas cosas. Te cruza en el momento que te tenés que cruzar, así que yo voy a esperar”.

Pampita respondió sin filtro cuando le preguntaron por el supuesto affaire de Natalia Oreiro y Benjamín Vicuña

“Me arrepentí porque no estoy en esa etapa de mi vida, de estar en conflicto, o de que se hable en los programas de cosas del pasado. No era la idea”, dijo la modelo y conductora en nota con Socios del Espectáculo.

“Contesté una pregunta y me equivoqué porque yo conozco cómo es el medio y debería haber sabido que se iba a armar lio. Pequé de inocente. Sirve de lección para no volver a pisar el palito nunca más”, agregó Pampita.

Tratando de dejar atrás rápidamente la polémica, la modelo aseguró: “Yo estoy en otro momento de mi vida, re tranquila. Trabajo un montón, pero mi vida personal, sentimental y familiar está en un re buen momento. Busqué mucho estar en esta posición. No quisiera volver al pasado, de ninguna manera”.

En ese marco, el notero de Socios del Espectáculo le comentó a Pampita que Benjamín Vicuña se había molestado por sus dichos.

Reflexiva, asumió: “Metí la pata. No tendría que haber dicho nada que genere especulaciones. No nombré a nadie. No sé por qué empezaron a sacar conclusiones”.

“Salieron muchos nombres y el que quedó fue el de Nati Oreiro”, le dijo el cronista de eltrece, sin rodeos, poniendo en escena a la actriz.

Hábil declarante, Pampita respondió sin sacar del ojo de la tormenta a Natalia Oreiro: “Por eso te digo, no debería haber dicho nada. Siempre es mejor ser diplomático, como lo soy casi siempre. No me va a volver a pasar”.