Rodrigo De Paul se reencontró con sus hijos tras la lluvia de críticas: las fotos

Es que muchos no le perdonaron al futbolista que cuando se desocupó, lo primero que hizo fue ir a ver a su novia Tini Stoessel en lugar de visitar a sus hijos chiquitos.

Los dos niños quedaron a cargo de su ex, Camila Homs, y ella disparó con munición pesada a través de su Instagram al enterarse que el padre de los menores había preferido ver a Tini y no a los chicos que no veía desde hace más de un mes.

La polémica en las redes se armó de inmediato pero todo quedó zanjado este jueves cuando se dieron a conocer las fotos de Rodrigo De Paul con sus hijos Francesca y Bautista. El reencuentro del crack con los niños se dio en Puerto Madero y fue confirmado por el abogado Mauricio D'Alessandro en LAM.

rodrigo de paul 1.webp Rodrigo De Paul se reencontró con sus hijos en Puerto Madero.

Más tarde, la cuenta Gossipeame difundió las fotos de De Paul abrazando a los pequeños. Parece ser que atrás quedaron las peleas entre él y Camila Homs, al menos por ahora.