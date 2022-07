Rodrigo De Paul le hace un pedido a Tini Stoessel y provoca a Camila Homs

Rodrigo De Paul está muy enamorado. De nada sirvieron los consejos de Leo Messi o del Chiqui Tapia que le pidieron que baje el perfil con Tini Stoessel . Él va por todo, aunque eso signifique alimentar la furia de su ex, Camila Homs .

Rodrigo De Paul está decidido a que la cantante lo acompañe a la Copa del Mundo y no le importa lo que diga su familia. De hecho, alquilará dos viviendas una para su familia y otra para la Triple T.

tini stoessel.webp Rodrigo De Paul y Tini Stoessel.

Así lo reveló Paula Varela en Socios del Espectáculo. “De Paul pidió dos casas en Qatar, una para él que en realidad va a estar con toda su familia y otra para Tini para que esté sola, porque no va a mezclarla con la familia”, aseguró la panelista.

La que se quedará afuera de todo esto, con hijos incluídos es Camila Homs que sigue peleando para que De Paul pague lo que tiene que pagar de cuota alimentaria y ella pueda mantener a los dos hijos que tienen.

“La casa que él pidió para Tini, que ya está conseguida, él ya vio las fotos y está aceptada, todavía no la concretó, osea no dio el okey para que se alquile”, agregó Varela. Si todo sale bien, Tini Stoessel está a un paso de vivir el mundial a pleno, desde una platea preferencial.

Rodrigo De Paul podría quedarse sin mundial

El jugador de la Selección todavía no tiene asegurado su lugar en Qatar 2022. Así lo adelantó Chiqui Tapia, el presidente de la AFA. En una entrevista radial, Tapia explicó que si un jugador tiene una causa pendiente abierta en la Justicia no puede participar del evento, tal como lo estipula el reglamento de la FIFA.

Si el jugador no se pone de acuerdo con su ex pronto, no habrá mundial para él, en un año en que Argentina tiene grandes chances de salir campeón.