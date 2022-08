Ricardo Montaner retó en vivo a un participante de La Voz: qué pasó

Eso fue lo que ocurrió este domingo en una nueva emisión de La Voz , en etapa de Play Off cuando un participante terminó de cantar y le agradeció a Dios .

Se trata de Emanuel Cerrudo que interpretó "I have nothing" y cuando terminó se arrodilló para agradecer a Dios por haberle permitido cantar. Es que el joven tenía una difonía cuando le tocó su presentación y, por momentos, creyó que no iba a poder hacerla. Sin embargo, pudo y eso fue motivo suficiente para que él sintiera que debía agradecer.

Ricardo Montaner, sin embargo, no se tomó para nada bien este agradecimiento público y lo retó en plena emisión de La Voz. El resto de los jurados sintieron alguna incomodidad, sobre todo Lali Espósito que miró hacia el piso durante toda la devolución del cantante.

“Quería agradecerle a Dios por este momento. A pesar de que tengo una pequeña disfonía”, dijo Emanuel muy feliz por haber podido cantar.

“Tu voz es un privilegio, pero quiero decirte dos cosas que yo no haría. Como un consejo hacia el futuro”, arrancó diciendo Ricardo Montaner.

#TeamMontaner - Emanuel Cerrudo - "No tengo nada" - Playoffs - La Voz Argentina 2022

“Una cosa es que no debes anunciar que tienes una disfonía, porque al que no se había dado cuenta se lo anunciaste. Y, dos, el arrodillarte, como dijiste, para dar gracias a Dios. Gracias a dios se le da en secreto, en lo íntimo, en la soledad de tu camarín, en el cuarto, en el baño... y él se va a encargar de honrarte en público. Le tienes que dar gracias en lo secreto. Es entre tú y él", le dijo el jurado de La Voz a Emanuel.

El reto no le cayó bien a nadie y el Twitter destrozaron al compositor de Cachita.