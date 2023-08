Revelaron la polémica reacción de Thiago Medina al descubrir que Daniela Celis está embarazada

Daniela Celis finalmente confirmó su embarazo de gemelos en el programa de Telefe que comparte con Nacho, La Tora y Julieta , sus ex compañeros de “Gran Hermano” ; sin embargo, no se sabía cuál había sido la reacción de Thiago Medina , el padre de las criaturas.

Una nueva vida comienza

La hermana de Thiago arrancó confesando: “Yo ya me había enterado hace rato. Fui la segunda persona de la familia en saber que él va a ser papá”.

Ante la expectativa de sus entrevistadores, Camila agregó: “Thiago está bien. Ayer le pregunté: ‘¿Qué sentís ahora que se confirmó el embarazo?’. Y él me dijo: ‘No sé, Cami’ ”.

La joven aclaró que, según su punto de vista, su hermano está muy feliz, pero sorprendido ante esta novedad: “ Está contento. Shockeado, pero está contento ”.

Camila también recordó cómo se enteró la noticia: “Vino un día a casa y Brisa (hermana melliza de Thiago) me miraba mucho. Hicimos vida normal, hasta que Thiago me dice: ‘Vení, que quiero hablar con vos’. Y ahí me dice: ‘Voy a ser papá’. Y me muestra el test de embarazo de Dani”.

Al ser consultada por la supuesta separación de los jóvenes, la mujer respondió: “Están juntos. Yo creo que la pregunta estuvo de más. Ellos están juntos y dijeron que iban a ser papás, ¿cómo no van a estar juntos? Yo creo que no me tengo que meter, pero se ven, están juntos”.

Camila hablando en el programa de Georgina Barbarossa sobre la reacción de su hermano menor ante el embarazo de Daniela Celis: