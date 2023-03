Revelaron la entrevista completa de Jey Mammón con Jorge Rial: las frases más polémicas

“Quiero aclarar que el estado en el que me ven, no es el estado en el que estoy, estoy con Clonazepam encima, hace que esté transitando esto de la mejor manera”, remarcó Jey Mammón.

En referencia a su relación con Lucas, el artista de Telefe señaló: “Fue para mí un vínculo amoroso hermoso, digo vínculo porque una cosa es una relación y otra un vínculo. Yo tomo la palabra vínculo como cuando vos te ves con una persona, pasa esporádicamente el tiempo y te volvés a ver. Tuve un vínculo fuerte con él, por eso digo que fue muy lindo. Implicó hasta que le componga una canción, una de las pocas de amor que compuse en mi vida”.

Ante las repreguntas de Jorge Rial, Jey Mammón justificó su postura tratando de invalidar a Lucas: “La denuncia que él hace dice que él me conoce cuando él tenía 14 años. Dice que un hombre lo entrega a mí, lo drogo, lo llevo a mi casa, al otro día aparece desnudo y con rasguños. Yo no puedo eludir esto. Niego profundamente esta atrocidad”.

El artista aseguró: “La denuncia dice que lo vuelvo a ver, con sus 14 años, y que por tercera vez lo vuelvo a ver en una fiesta en el barrio de Congreso, cuando él seguía teniendo 14 años. Él fue con su hermana y otro chico, había mucha gente, entre ellos estaba Natacha Jaitt”.

Jey especificó: “Ese otro chico que vino con él, me mandó un mensaje hace dos días. Me puso: ‘¡No puedo creer lo que te está haciendo Lucas!’. Lo llamé por teléfono, y me contó que, antes de hacer la denuncia, Lucas le habló y le preguntó: '¿Te acordás cuándo yo tenía 14 y yo estaba con Jey?'. Él le dijo que no era así y Lucas lo bloqueo”.

Mammón afirmó que conoció a Lucas “cuando tenía 17 o 18, no lo recuerdo. Pero fue hace 14 años y, a quienes necesiten ver el número 18, les quiero decir que hoy no es la misma sociedad ni la misma ley que hace 14 años, afortunadamente. Hace 14 años nos reíamos de ciertas cosas, nos divertían ciertas cosas, decíamos ciertas cosas, y no me incluyo en un montón”.

El actor dijo que no respondió a la denuncia que hizo en su contra Lucas en el 2020 porque en ese momento su papá “estaba internado y se estaba muriendo”.

Lee más: Jey Mammon le habló a Lucas Benvenuto tras la denuncia de abuso: qué le dijo

Jey Mammón acusó a Lucas de montar una campaña en su contra: “Él da indicios en las redes sociales de que algo iba a hacer y presenta la denuncia formal. Fernando Burlando me notifica sobre esto, le contesté que yo nunca estuve con un chico de 14 años y me respondió que me ocupe de mi papá”.

El artista también se refirió a un supuesto audio que Lucas le habría enviado en el 2019, un año antes de realizar la denuncia ante la Justicia: “Me llegó un audio de él en el que me dice: '¿Ya no me vas a contestar los mensajes? Quedate tranquilo, no soy de esos tipos que va a ir a la tele a decir que yo estuve con Jey Mammón. Yo sé que vos sos nervioso, que sos cagón, un tipo ansioso, no tengas miedo'. Después, me bloqueó, no pude ni contestar. En ese momento, me fui al baño a vomitar”.

Jey se definió entonces como la víctima de una situación de la que ya nunca podrá escapar: “Por la condena social, estoy crucificado. No puedo salir de mi casa porque cuando salgo está lleno de gente en la puerta”.