Revelan qué habilidad tiene Fede Bal que vuelve locas a las chicas

fede bal y sofía aldrey.webp Fede Bal y Sofía Aldrey.

En LAM, Yanina Latorre (que es más mala que el diablo pero tiene toda la data) contó que hay una cosa que Fede sabe hacer muy bien en la cama y que sería ese el motivo por el que todas las mujeres caen rendidas a sus pies.

“Acá una ex nos dijo su secreto, tiene una técnica muy buena para cierta cosa en la intimidad, lo contó Flor Marcasoli”, dijo Ángel de Brito y Yanina Latorre agregó: “Es verdad, hay un secreto tremendo”.

Marcela Feudale, muy intrigada por las habilidades sexuales de Fede Bal quiso saber más y se la jugó por el sexo tántrico. Yanina, muy segura aclaró que no es esa precisamente la habilidad del niño prodigio. “No, oral”, aclaró la panelista. ‘’Bueno, no lo queríamos decir, pero a Yanina ya se le escapó”, cerró el conductor.

Pero atentos, que si uno viaja unos años al pasado aparece una oportunidad en la que el galancete ya había confesado que era muy hábil trabajando por "esa zona". Lo hizo en Twitter, en el año 2013, cuando todavía Sofía Aldrey no formaba parte de su vida.

”Drogadicto, agresivo, violento, falopero, mal hijo, sin talento, mentiroso. Pero no sabes cómo chupo la conch...”, había adelantado. El que avisa no traiciona y ahora a mí me dio intriga. Besos, Teresita.