Carmen Barbieri, internada tras sufrir un accidente en la calle

Carmen Barbieri debió ser internada de urgencia luego de sufrir un accidente en la vía pública. Según informaron el lunes por la noche en LAM , la conductora se cayó mientras circulaba por la calle. “Está en una clínica haciéndose estudios porque se cayó en la calle, y no es la primera vez”, informó Andrea Taboada en el América TV .

Estefania Berardi , compañera Barbieri en Mañanísima , aseguró: “Hablé con ella hasta las 16.30 y no sabía nada, hasta ese momento estaba bien”. Pero instantes después amplió su información: “Me enteré por ustedes pero recién mandé un mensaje al grupo y me acaban de confirmar que se dislocó el hombro en la caída”, agregó. La panelista contó que ya tenía problemas en la misma zona, porque “hace tres meses también se lastimó y se estaba recuperando de una fisura”.

Ahora, ya desde el ciclo que conduce la actriz, Stefi y su compañero Pampito, dieron más detalles. “Ayer Carmen tuvo un accidente en la vía pública cuando salió a pasear a su perrito, está con el hombro dislocado y está internada desde ayer”, contó el periodista. “Anoche su representante me dijo que la entraron al quirófano para acomodarle el hombro, me dijo que estaba muy dolorida porque es super doloroso”, agregó Berardi.

“Carmen está muy cansada también, está con mucho trabajo desde hace meses. Y a veces esas cosas se ven reflejadas en estos actos también, cuando tenés que sacar a pasear al perro y no ves una baldosa. Hace tres programas por día, una obra, está planeando hacer el verano. A Carmen le gusta, es super llana, se siente un ama de casa más, pero es Carmen Barbieri también”, dijo Pampito preocupado por su estado de salud.

Para llevar tranquilidad a sus seguidores y familiares, fue la mismísima Carmen la que decidió hablar desde la clínica. “Estoy acá con la doctora, no me rompí nada, el hombro salió de su lugar, tuve una luxación. Ahora estoy sin dolor, pasé una buena noche”, aseguró la conductora.

Entonces comenzó a relatar cómo fueron los hechos que la llevaron a la guardia médica. “Saqué el perro, me choqué con una baldosa de la vereda, él se asustó cuando me caí sobre las rodillas, tiró para correr y dio un tirón tan grande que me sacó el brazo”, contó por teléfono.

