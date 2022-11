Revelan el aterrador hechizo que le puso Martín Redrado a Luciana Salazar

Invitada a la Peña de Morfi, con su amigo Jey Mammon, Luciana comenzó a soltarse y habló de las tan temidas brujerías que Martín Redrado le habría hecho mientras aún mantenían una relación de amor.

Fue Jey el que tiró la primera piedra y le recordó a la vedette aquella época en la que descubrió que Martín Redrado había metido su nombre adentro de una cubetera en el freezer.

"¿Te habían puesto el nombre en una cubetera, como a Walt Disney?”, indagó Jey Mammon. Ella, un poco nerviosa pero también riéndose de la situación contó qué era lo que pasaba con Redrado cuando hacía esas cosas.

“Tengo entendido que no fue él, me dijeron otra cosa. Gente que está con él. Yo esas cosas de hechizos no tengo ni idea porque nunca fui a una bruja ni nada, no creo mucho en esas cosas”, dijo muy segura.

Luego, Luli terminó revelando otro hechizo que le había descubierto a Martín Redrado y que no era el del freezer. “Había un hechizo de miel debajo de la cama. Es como un amarre me dijeron”, comentó.

Parece ser que fue una empleada doméstica la que descubrió el hechizo de miel y le contó a Luciana lo que había abajo de la cama del economista.

“Me contó la anécdota de que había un hechizo abajo de su cama, que era con miel, con mi nombre también. Abajo de la cama estaba mi nombre en un tarro de miel y sin querer ella estaba limpiando y se le cayó el tarro y se le armó un lío porque había una alfombra y se armó todo un pegote”, aseguró Salazar. MIEDO.