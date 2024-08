¡Regresa Oasis!: los hermanos Gallagher confirmaron la vuelta de la sublime banda británica

Sigue el escándalo Habló Lucía Maidana, la ex Gran Hermano acusada como tercera en discordia entre sus ex compañeros Nico y Flor

Este martes, los músicos británicos que atravesaron más de un intercambio público por marcadas diferencias, al parecer subsanadas, publicaron las fechas de de sus presentaciones, que tendrán lugar en 2025.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/liamgallagher/status/1828326970045681696&partner=&hide_thread=false “This is it, this is happening”

Tickets on sale this Saturday 31st August (8AM IST / 9AM BST)

Dates:

Cardiff Principality Stadium - 4th/5th July

Manchester Heaton Park - 11th/12th/19th/20th July

London Wembley Stadium - 25th/26th July & 2nd/3rd August

Edinburgh Scottish Gas… pic.twitter.com/P8ZnhkmTom — Liam Gallagher (@liamgallagher) August 27, 2024

Tocarán en el estadio Principality de Cardiff, el 4 y 5 de julio; en Manchester Heaton Park, el 11/12/19/20 de julio; en el Estadio Wembley de Londres, el 25/26 de julio y el 2/3 de agosto; en el Estadio Murrayfield del Edinburgh Scottish Gas, el 8 y 9 de agosto; y en Croke Park de Dublín, el 16 y 17 de agosto.

"Las armas se han silenciado. Las estrellas se han alineado. La gran espera ha terminado. Venid a verlo. No será televisado", dijo la banda en un comunicado. Las entradas podrán conseguirse desde el 31 de agosto.

El regreso, entonces, se producirá poco más de treinta años después del álbum "Definitely Maybe" (publicado el 29 de agosto de 1994) que lanzó a Oasis a la fama y que marcó el comienzo de una exitosa carrera regada con temas como "Wonderwall", "Don't Look Back In Anger" and "Champagne Supernova".

"La experiencia en directo de Oasis no se parece a nada", especialmente por "el carisma, la chispa y la intensidad que solo se dan cuando Liam y Noel Gallagher están juntos en el escenario", puntualizaron los representantes de la banda, considerada la más importante del Reino Unido de los últimos treinta años.

El domingo por la noche, Liam, de 51 años, dedicó "Half The World Away" de Oasis a Noel, de 57 años, durante su concierto en el Festival de Reading, al oeste de Londres.

El artista interpretó varios éxitos de "Definitely Maybe" y, al finalizar el concierto, el mensaje publicado en las redes sociales, "27/08/24. 8 de la mañana", se mostró en la pantalla gigante.

Por otra parte, Liam escribió el domingo por la mañana en la red social X que "nunca le había gustado la palabra EX".

El renacer de la banda británica

Después de años de disputas, un altercado en el verano de 2009 entre Liam Gallagher y su hermano Noel, guitarrista y compositor de Oasis, en el festival parisino Rock en Seine, llevó a la separación de la banda formada en 1991 en Manchester.

Desde entonces, los hermanos enfrentados intercambiaron críticas a través de las redes sociales o la prensa, antes de una relativa calma en los últimos tiempos, dando a los fanáticos esperanzas de una reconciliación.

En una entrevista la semana pasada, Noel felicitó a Liam, del que elogió "su tono de voz y su actitud".

Tras el éxito arrollador de "Definitely Maybe", Oasis alcanzó la cima de su popularidad con "(What's the Story) Morning Glory?" lanzado en 1995.

FUENTE: Clarín