Reconocida actriz argentina casi protagonista de una tragedia: "Volví a nacer"

El relato del trágico episodio que sufrió Violeta Urtizberea

Sobre esa línea, Violeta Urtizberea publicó un video en el que se la veía desde el interior de su auto, y relató: "Hoy se cayó en mi cabeza un pedazo de mampostería de un balcón mientras iba caminando. Me parece que deberían saberlo". Luego, la actriz indicó: "¿Podríamos decir que volví a nacer? Ahre".

Posteriormente, la actriz argentina mostró una mancha de sangre que le quedó en la camisa, producto del incidente que había vivido un rato antes. "Pruebas: Esta mancha de sangre", señaló la ex protagonista de Las Estrellas.

Por último, Violeta publicó un mensaje que le llegó de un seguidor, en el que le contaba que había presenciado ese momento. "Tengo testigos", aseguró la actriz.

El supersticioso motivo por el que Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo no se casan

A pesar de su excelente relación, aún no contemplan casarse y al parecer no lo harán a futuro. En diálogo con revista GENTE, el cantante cordobés explicó los motivos de su decisión.

"No nos vamos a casar porque me parece que podría ser medio mufa. Vamos por los ocho años juntos y transitando un gran momento. Cada uno en lo laboral está bien. Con Lila todo es hermoso. Tenemos muchos proyectos y cosas en común muy lindas. Disfrutamos el presente", aseguró el artista.

Juan Ingaramo y Violeta Urtizberea en la gala del Prix de Baron B.

A su vez, relató qué es lo que más lo enamora de Violeta. "Además de que me parece una mujer hermosa y súper inteligente, es súper sensible. La admiro y no sólo como artista. Aunque ahora que actúo y entiendo lo difícil que es esta actividad, me doy cuenta de que ella la rompe a un nivel tremendo y es la mejor... No me imagino con nadie más. Es un privilegio estar con ella", destacó.