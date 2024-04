¿Reconciliación con Luciano Castro al caer?: mirá lo que dijo Sabrina Rojas

La modelo, lejos de esconderse abordó el tema en el programa la 'Noche al Dente', y precisó: " Es un deseo muy loco de la gente, me lo dice gente que me conoce y gente en la calle. Tenemos momentos en los que nos abrazamos, nos emocionamos, tenemos momentos de familia que decimos: ‘que buen momento que pasamos".

Luciano Castro y Sabrina Rojas, solteros

Luciano se encuentra soltero tras romper con Flor Vigna y Sabrina atraviesa la misma circunstancia después de haber estado en pareja con el Tucu López.

Lejos de generar expectativa, Sabrina fue más allá en la entrevista con Fernando Dente y sentenció: “Él y yo no queremos saber nada. Él no me aguanta a mi y yo no lo guanto a él”.

"Hace un mes me amigué con la soltería . Mi cabeza giró, es un tiempo de duelo, soltera divertida. Es hermoso esto de pensar en la libertad y de no explicarle nada a nadie, de pensar solo en mí, no tener que darle explicaciones a nadie. Soy difícil para conocer gente nueva, la pasamos bomba pero de ahí a tocarte me tenés que gustar muchísimo", concluyó la también actriz.