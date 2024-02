Revelaron detalles sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro: "Les costaba..."

"Por eso después sorprendió cuando Sabrina Rojas en una nota dijo 'casi no tiene vínculo con ellos, los ha visto pocas veces'. A mi lo que me dicen es que es verdad que el vínculo con los nenes fue como bastante cercano. Inicialmente lo fue, pero después más de 15 o 20 veces en todos estos años no los vio, no habían forjado un vínculo", agregó la conductora que se encuentra reemplazando a Ángel de Brito por sus vacaciones.

Allí fue cuando Damasia Ochoa, una de las panelistas, aclaró que no tenían tampoco tiempo para verse, algo que podría haber terminado con la ruptura de la relación. "Incluso a ellos les costaba encontrarse, en todo este año él laburaba un montón con las obras y se iba de gira y ella estaba con el Bailando y con todos sus proyectos de música. Hasta a ellos les costaba encontrar momentos", sentenció sobre Luciano Castro y Flor Vigna.

¿Qué dijo Flor Vigna sobre su separación de Luciano Castro?

Flor Vigna comunicó su ruptura a sus fanáticos a través de sus redes con estas palabras: "Hace un tiempo ya no estamos juntos con Lu. Nos separamos con mucho amor y respeto".

Asimismo, manifestó que junto al actor prefirieron no contar nada antes para protegerse de la opinión pública en su momento: "Lo mantuvimos en secreto para cuidarnos". Mientras que a su vez, agregó: "Aprendí muchas cosas a su lado, me enseñó un amor sano y libre que hoy nos cuesta pero tenemos que despedir"

Por el momento, Luciano Castro no se expresó tras la separación de Flor Vigna, aunque es probable que no tarde en hacerlo para aclarar todos los detalles y los rumores que estuvieron dando en las últimas horas.