Quién es el 'tincho' que quiere entrar a Gran Hermano y es furor en Twitter

Mauro asegura que en el reallity buscan "gente canchera y que entretenga al público, y yo soy esa persona. Hago boludec** en mi casa cuando estoy solo", dice. Además este joven se presenta como estudiante de la UBA, adonde en 2019 "la verdad que me anoté por las minas pero como me fue bien me quedé estudiando", dijo (cri cri).