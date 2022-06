"Soy bastante caradura": así se presentaba el periodista sanjuanino que quiere entrar a Gran Hermano 2022

"Tengo 24 años y medio que ya vivo en un Gran Hermano porque vivo con dos amigos", arrancó diciendo Lucho en el video que presentó para el casting y que luego subió a sus redes sociales.

289027785_560723875458539_2344645649101740480_n.webp Luciano García y su última y provocadora sesión de fotos. (Fuente: Instagram)

Según dijo Luciano su video de presentación, espera poder ingresar a Gran Hermano 2022 para "crecer en los medios de comunicación".

Es que la ventana que proporciona el programa no es cosa menor para poder mostrar los talentos que uno tiene.

Emanuel Balmaceda (33), Máximo Savoca Pérez (18), Jimena Bazán y Francisco Fernández (23) son otros de los sanjuaninos que decidieron probar suerte en el casting.

"Me considero bastante caradura para algunas cosas y siempre trato de llevar todo para el lado del humor, la risa, soy fanático del humor negro. Creo que le puedo aportar mucho al show desde ese lugar soy una persona frontal, decidida, si me buscan me encuentran", cerró Luciano en su video. ¿Convencerá a los productores? Habrá que esperar.