Quién es el famoso actor de Netflix que conquistó a Viviana Canosa

Viviana Canosa es una de las mujeres más bellas de Argentina, pero desde hace mucho tiempo no se le conoce una pareja estable y la conductora es muy reacia a hablar de este tema. Sin embargo, Ángel de Brito accedió a información exclusiva sobre el presente sentimental de la conductora estrella de LN+ .

Todo comenzó cuando Yanina Latorre relató en LAM: “Viviana contó que tiene una cita la semana que viene. Va a ir a cenar con un señor que ya estuvo dándole a la matraca en enero y febrero, porque se alquiló una quinta, hace todo a escondidas. El señor es famoso y fue de invitado a su programa en A24 el año pasado, más de una vez. A mí me da la sensación de que es actor”.

En ese punto, intervino Ángel de Brito para ponerle nombre y apellido al misterioso nuevo novio de Viviana Canosa: "Ya sé quién es. Sí, es un actor muy conocido y super talentoso. Tiene 58 años. Para mí es Marcelo Mazzarello".

Yanina Latorre dio detalles de la vida amorosa de Viviana Canosa

Curiosamente, días atrás, Viviana Canosa había hablado, de manera muy enigmática, sobre su presente amoroso: “Acepté una cita la semana que viene. Ya lo conozco, tuvimos un verano espectacular, ya nos dimos, es muy conocido, pero no es poderoso. Sería una tapa tremenda pero no la van a tener porque yo soy muy escondedora, y aclaro que no es político, los políticos son muy aburridos”.

Las críticas contra Viviana Canosa

La periodista fue noticia, días atrás, cuando su colega Mariana Brey reveló la fea actitud que tuvo con ella al negarse a aceptar sus consultas: “No nos dejó hacerle preguntas, es raro para una periodista. Después de eso le pasaron un montón de desgracias, pero no tuvimos nada que ver. Ahora que entrevista a políticos, está como en otro escalón, pero era medio ninguneadora, un estilo Laura Ubfal”.

Y agregó: “A mí me gusta como personaje televisivo, la miro y la consumo, es magnética”.