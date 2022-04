¿Qué pasa entre Brenda Asnicar y Mariano Martínez?: un comentario hot levantó sospechas

Brenda Asnicar subió una foto a su Instagram y Mariano Martínez le dio like. Hasta ahí todo normal. Lo que sorprendió a todos fue lo que vino después. La ex Patito Feo hizo captura del like de Martínez y lo publicó el Twitter. "Bueno @mariannmartinez a mí también me gusta tu foto de perfil. Okkkk?", escribió la ex del Duki.

Abajo, él, como todo un caballero le respondió: "Beso Bren!!!". Las reacciones en la red social del pajarito fueron de shock y sorpresa.

brenda asnicar 2.jpg El ida y vuelta entre Brenda Asnicar y Mariano Martínez.

El pasado enero, Brenda Asnicar fue invitada al programa de Germán Paoloski "No es tan tarde" y presentó a su novio. El joven, de New York, se llama Adam Justin, tiene 29 años y es jugador de polo.

Justamente por esto, el palito de Brenda y Mariano generó sospechas de todo tipo, sobre todo para quienes consideraban que ella seguía de novia con el deportista.

La actriz y el jugador de polo se conocieron en New York por un amigo en común y así lo relataba en aquella entrevista Brenda.

brenda asnicar 1.jpg Brenda Asnicar con Adam Justin.

"Un amigo, Saúl, me invitó a Nueva York. Me dijo: ‘Che, venite, vamos a pasar unos días acá, estoy con unos amigos’. Le mandamos un beso enorme a Saúl que es nuestro cupido”, decía.

Habrá que esperar, con estas nuevas revelaciones, si Brenda cambió de novio o si la buena onda con Martínez no es más que una casualidad.